Из-за плохой погоды в Пулково вечером задержали восемь рейсов

В воскресенье вечером в петербургском аэропорту Пулково с вылетом задерживаются восемь самолетов.

Дополнительное время придется ждать пассажирам, купившим билеты на самолеты до Ярославля, Будапешта, Москвы, Мурманска, Симферополя, Самары, Калининграда, Об этом сообщается на сайте Пулково.

Первым задерживается рейс до Ярославля. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 16:00, однако время вылета сдвинули до 19:10. Далее с опозданием вылетит рейс до Будапешта: вылет перенесли с 17:25 на 18:10.

Также задерживают рейс до Москвы. Самолет должен был улететь в 17:30, но по факту ждать придется до 18:30. Вылет другого рейса до Москвы перенесли с 17:30 на 18:40.

Рейс до Мурманска задержали с 17:35 до 18:05. Самолет в Симферополь улетит не в 17:40, а в 18:10. С опозданием на 35 минут вылетит рейс до Самары, который планировали на 18:15. Рейс до Калининграда перенесли с 18:50 на 19:15.

Последняя задержка — еще один рейс до Москвы, который отложили с 20:10 на 21:45.

В Пулково задержки рейсов объясняют тем, что самолеты поздно прибывают в Петербург, а перед отправкой из Северной столицы проходят противообледенительную обработку.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в 2023 году начнется реконструкция терминала в Пулково.