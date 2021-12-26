Путин рассказал, что сам выбирает новогодние подарки внукам

Российский президент Владимир Путин признался, что старается самостоятельно выбирать подарки внукам к Новому году.

Об этом глава государства рассказал в эфире телеканала «Россия 1». Журналист спросил у Путина, получается ли у него проводить новогодние праздники с членами семьи, и как он выбирает подарки внукам.

Политик ответил, что отчасти подарки выбирает самостоятельно. По его словам, он не ходит по магазинам, но сейчас, благодаря интернету, имеет возможность выбрать другими способами.

«Я стараюсь это делать сам и надеюсь, что им понравится», — заявил Путин.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин готов выступить в качестве адвоката Деда Мороза.