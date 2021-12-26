Стало известно, когда отменят QR-коды для всех россиян

Специалисты озвучили предполагаемую дату отмены QR-кодов в России. По их прогнозам, это произойдет уже весной 2022 года по мере того, как вырастет число вакцинированных россиян. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев.

По его словам, в последние несколько недель наблюдается улучшение эпидемиологической ситуации в стране, сообщает PRIMPRESS. Количество новых случаев заражения ковидом постепенно сокращается, при этом продолжает расти число вакцинированных.

Депутат подчеркнул, что власти однозначно удалось «кардинально изменить» темпы вакцинации в стране. Кроме того, снижается и уровень смертности от коронавирусной инфекции. Все это говорит о том, что QR-коды в скором времени уйдут в прошлое.

С начала пандемии в России выявлено 10 392 020 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 304 218 летальных исходов, выздоровел 9 259 771 человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.