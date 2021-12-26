Стало известно число уже сделанных в мире прививок от ковида

На данный момент более 8,95 млрд прививок от коронавируса уже сделано в 184 странах.

Как пишет Bloomberg, на каждые 100 человек во всем мире было введено 116 доз, при этом распределение вакцины было неравномерным.

«Средние темпы вакцинации составляют сейчас 43,4 млн доз в день. В случае, если они будут сохранены, то пройдет еще пять месяцев прежде, чем 75% жителей планеты получат хотя бы одну дозу вакцины», — говорится в сообщении.

В мире за сутки коронавирусная инфекция была выявлена у 588 705 человек. Соответствующие данные приводит университет Джона Хопкинса.

По данным на утро воскресенья, 26 декабря, общее количество зараженных COVID-19 в мире достигло 279 454 919, скончались от вируса 5 396 425 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что после перенесенного коронавируса у некоторых людей возникает миокардит или поражение сердечной мышцы, при котором опасны серьезные физические нагрузки.