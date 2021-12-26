Иммунолог предупредил перенесших COVID об опасности занятий спортом

Иммунолог предупредил перенесших COVID об опасности занятий спортом
Врач посоветовал переболевшим гулять на свежем воздухе, ходить на лыжах или бегать непродолжительное время. Фото: комитет по здравоохранению

После перенесенного коронавируса у некоторых людей возникает миокардит или поражение сердечной мышцы, при котором опасны серьезные физические нагрузки. Об этом рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

По его словам, именно по этой причине даже после легкого течения заболевания рекомендуется воздержаться от спорта как минимум на 2 месяца.

Врач рассказал в интервью URA.ru, что миокардит связан с воспалением сердечной мышцы. И добавил, что при нагрузке это может привести к сбоям в работе сердца, например аритмии или остановке сердца.

При этом, как отметил Крючков, небольшие физические нагрузки полезны для восстановления после COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что перенесенный коронавирус не дает практически никакой защиты от омикрон-штамма. Прививка двумя дозами вакцины от коронавируса дает более высокий результат, чем перенесенное заболевание

коронавирусная пандемия миокардит николай крючков


 

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