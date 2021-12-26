Стало известно, у кого самый надежный иммунитет от омикрон-штамма COVID

Стало известно, у кого самый надежный иммунитет от омикрон-штамма COVID
Наиболее эффективной защитой от омикрона является комбинация перенесенного COVID-19 и прививки. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Перенесенный коронавирус не дает практически никакой защиты от омикрон-штамма. Об этом рассказал врач-терапевт Алексей Водовозов.

По его словам, прививка двумя дозами вакцины от коронавируса дает более высокий результат, чем перенесенное заболевание. Кроме того, вакцина защищает от попадания на ИВЛ и летальных случаев.

Врач отметил в интервью радио Sputnik, что наилучшую защиту от «омикрона» имеют люди с гибридным иммунитетом – те, кто переболел и вакцинировался.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что почти 400 петербуржцев госпитализированы в больницы с COVID-19 за сутки. Всего в ковид-стационарах на лечении остаются 5 959 больных. В реанимации в тяжелом состоянии находятся 589 пациентов, 313 из них подключены к аппаратам ИВЛ. 182 пациента лечатся от ковида во временном госпитале «Ленэкспо».

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