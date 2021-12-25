Почти 400 петербуржцев госпитализированы в больницы с COVID-19 за сутки

Всего в ковид-стационарах на лечении остаются 5 959 больных. Фото: GazetaSPb/Валентин Егоршин

Всего в ковид-стационарах на лечении остаются 5 959 больных. Фото: GazetaSPb/Валентин Егоршин

За минувший день в петербургские больницы попал 391 пациент с коронавирусом и пневмонией.

По данным городского правительства на 25 декабря, всего в ковид-стационарах на лечении остаются 5 959 больных. В реанимации в тяжелом состоянии находятся 589 пациентов, 313 из них подключены к аппаратам ИВЛ. 182 пациента лечатся от ковида во временном госпитале «Ленэкспо».

На амбулаторном лечении находятся 24,4 тысячи пациентов. Еще 3,2 тысячи петербуржцев соблюдают карантин.

В 17 стационарах, работающих с COVID-19, развернуто 8 002 койки. Свободный коечный фонд составляет 40,85%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге за сутки коронавирус подхватили 20 072 человека.