Стало известно, какой продукт подорожает на 40% с января

Россиянам рассказали, какой продукт резко подорожает уже в январе 2022 года. Его запасы советуют пополнить уже сейчас.

Речь идет о таком популярном продукте среди россиян, как кофе, сообщает PRIMPRESS. Сейчас на рынке наблюдает большой дефицит кофейных зерен по причине неурожая этого растения в уходящем году.

По словам производителей, покупателям стоит готовиться к повышению цен на кофе как минимум на 20-30%. Что касается элитных сортов и дорогих марок, то здесь разница составит уже 40%.

Поэтому пачка кофе может стать хорошим подарком себе или друзьям на Новый год.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сейчас, по словам экспертов, цены на икру на прилавках ы столицах колеблются от пяти до семи с половиной тысяч рублей за килограмм, что выходит примерно на 15-20 процентов дешевле, чем в прошлом году.