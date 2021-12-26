Стало известно, какой продукт подорожает на 40% с января

Стало известно, какой продукт подорожает на 40% с января
Речь идет о таком популярном продукте среди россиян, как кофе. Фото: unsplash.com

Россиянам рассказали, какой продукт резко подорожает уже в январе 2022 года. Его запасы советуют пополнить уже сейчас.

Речь идет о таком популярном продукте среди россиян, как кофе, сообщает PRIMPRESS. Сейчас на рынке наблюдает большой дефицит кофейных зерен по причине неурожая этого растения в уходящем году.

По словам производителей, покупателям стоит готовиться к повышению цен на кофе как минимум на 20-30%. Что касается элитных сортов и дорогих марок, то здесь разница составит уже 40%.

Поэтому пачка кофе может стать хорошим подарком себе или друзьям на Новый год.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сейчас, по словам экспертов, цены на икру на прилавках ы столицах колеблются от пяти до семи с половиной тысяч рублей за килограмм, что выходит примерно на 15-20 процентов дешевле, чем в прошлом году.

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