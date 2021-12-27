Уборочная техника забыла про Приморский район Петербурга в понедельник

Уборочная техника вышла на улицы города. Фото: скриншот карты комитета по благоустройству

Уборочная техника вышла на улицы города. Фото: скриншот карты комитета по благоустройству

Накануне в Петербурге вновь шел несильный снег. Однако для уборочной техники все еще есть работа. Машины вышли на расчистку улиц, однако в основном в центре города.

Как видно на мониторинг-карте комитета по благоустройству на 8:00, дороги города расчищают мусоровозы, погрузчики, подметательно-уборочное оборудование (механическое), самосвалы и МСК, плужное зеточное оборудование, распределители твердых реагентов с щеточным оборудованием, плужное щеточное оборудование.

Уборочная техника замечена в Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском районах, Василеостровском, Петроградском районах города. Однако Приморский район буквально пустует без снегоуборочной техники.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что рабочая неделя начнется в Санкт-Петербурге с небольшого снега и морозов до -18 градусов, ожидается небольшой снег, днем оме бойдется без существенных осадков.