Морозы до -18 градусов ожидаются в Петербурге 27 декабря

Морозы до -18 градусов ожидаются в Петербурге 27 декабря
Петербуржцы застревают в неубранных сугробах. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Рабочая неделя начнется в Санкт-Петербурге с небольшого снега и морозов до -18 градусов.

В ночь на понедельник, 27 декабря, в городе ожидается небольшой снег, температура воздуха опустится до -14…-16 градусов, в окрестностях местами до -18. Днем обойдется без существенных осадков, столбики термометров покажут -8…-10 градусов.

Как сообщили синоптики ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в течение дня подует умеренный ветер северо-западных, западных направлений.

Атмосферное давление будет повышаться. На дорогах гололедица. Водителям и пешеходам стоит соблюдать особую осторожность.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, какая погода ожидает жителей европейской части России после Нового года. По словам синоптика, пока невозможно предсказать, когда именно наступят оттепели или сильные морозы.

новости СПб погода ФГБУ "Северо-Западное УГМС"


 

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