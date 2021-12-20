В Гидрометцентре рассказали, какая погода ждет россиян после Нового года

В Гидрометцентре рассказали, какая погода ждет россиян после Нового года
В ближайшие два месяца погода будет неоднородной. Фото: Pixabay

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидает жителей европейской части России после Нового года.

Он отметил, что в ближайшие два месяца погода будет неоднородной.

«Количество оттепелей превысит климатические характеристики. Но одновременно будут и периоды очень сильных морозов с температурой до минус 20-25 градусов», — приводит его слова «Парламентская газета».

По словам специалиста, пока невозможно предсказать, когда именно наступят оттепели или сильные морозы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что атмосферный фронт затянет небо в Петербурге облаками и принесет ледяные дожди. 12 декабря Северная столица останется под властью атмосферного фронта.

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