В Гидрометцентре рассказали, какая погода ждет россиян после Нового года

В ближайшие два месяца погода будет неоднородной. Фото: Pixabay

В ближайшие два месяца погода будет неоднородной. Фото: Pixabay

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидает жителей европейской части России после Нового года.

Он отметил, что в ближайшие два месяца погода будет неоднородной.

«Количество оттепелей превысит климатические характеристики. Но одновременно будут и периоды очень сильных морозов с температурой до минус 20-25 градусов», — приводит его слова «Парламентская газета».

По словам специалиста, пока невозможно предсказать, когда именно наступят оттепели или сильные морозы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что атмосферный фронт затянет небо в Петербурге облаками и принесет ледяные дожди. 12 декабря Северная столица останется под властью атмосферного фронта.