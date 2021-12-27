Петербуржца подозревают в избиении до смерти родного брата

Петербуржца подозревают в избиении до смерти родного брата
В причинении телесных повреждений подозревают брата скончавшегося. Фото: "Яндекс панорамы"

В Красносельском районе Петербурга 49-летнего горожанина мог убить родной брат.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, еще 23 декабря в полицию обратился 46-летний мужчина, который вместе с братом проживает на проспекте Ветеранов.

Мужчина заявил, что его близкий родственник умер. Прибывшие правоохранительные органы заметили на теле скончавшегося лишь гематомы, однако признаков насильственной смерти обнаружено не было.

На следующий день было проведено медицинское освидетельствование. Выяснилось, что смерть мужчины наступила в результате шока гиповолемического травматического, травмы брыжейки, травмы живота.

Полиция возбудила уголовное дело. Подозреваемым оказался брат пострадавшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в ходе конфликта жительница Сертолово могла ударить свою сестру ножом в спину.

новости СПб происшествие проспект ветеранов умышленное причинение вреда здоровью


 

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Петербуржца подозревают в избиении до смерти родного брата
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