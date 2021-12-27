В Росси могут ограничить сроки использования старых автомобилей

В Росси могут ограничить сроки использования старых автомобилей
В Росси могут ограничить сроки использования старых автомобилей. Фото: pixabay

Глава Минпромторга Денис Мантуров предложил на законодательном уровне ограничить сроки эксплуатации старых автомобилей, что может лишить многих жителей своей машины.

Миллионы жителей России могут остаться без автомобиля с принятием такого закона. О том, какой транспорт будет считаться устаревшим, на настоящий момент не сообщается, но, полагаясь на статистику, можно отметить, что в стране примерно 3 млн автомобилей выпущены до 1990-х годов. Об этом сообщает PRIMPRESS.

В общей сложности, по подсчетам экспертов, 40% -это легковые авто, 32% — мотоциклы, 15% — грузовики, а еще 13% приходится на автобусы. Такое соотношение относится к транспортному средству старого года выпуска.

Мантуров заявил, что изменение в законе сфокусировано на грузовом и общественном транспорте, а не на личных автомобилях, но в перспективе правила легко могут перейти и на легковые машины личного пользования.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с начала нового 2022 года владельцы пластиковых карт от «Сбербанка», которые имеют льготы на проезд, смогут бесплатно пользоваться городским транспортом.

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