В Росси могут ограничить сроки использования старых автомобилей

Глава Минпромторга Денис Мантуров предложил на законодательном уровне ограничить сроки эксплуатации старых автомобилей, что может лишить многих жителей своей машины.

Миллионы жителей России могут остаться без автомобиля с принятием такого закона. О том, какой транспорт будет считаться устаревшим, на настоящий момент не сообщается, но, полагаясь на статистику, можно отметить, что в стране примерно 3 млн автомобилей выпущены до 1990-х годов. Об этом сообщает PRIMPRESS.

В общей сложности, по подсчетам экспертов, 40% -это легковые авто, 32% — мотоциклы, 15% — грузовики, а еще 13% приходится на автобусы. Такое соотношение относится к транспортному средству старого года выпуска.

Мантуров заявил, что изменение в законе сфокусировано на грузовом и общественном транспорте, а не на личных автомобилях, но в перспективе правила легко могут перейти и на легковые машины личного пользования.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с начала нового 2022 года владельцы пластиковых карт от «Сбербанка», которые имеют льготы на проезд, смогут бесплатно пользоваться городским транспортом.