Опять «Галерея»: в центре Петербурга неизвестные сообщили о «минировании»

Неизвестные заявили, якобы торговый центр «Галерея» и «Платформа» заминированы.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 26 декабря на электронную почту УФСБ России по Петербургу пришла информация о заминировании ТЦ Галерея, расположенного на Лиговском проспект дома 30 А.

Через несколько часов пришло еще одно ложное сообщение о заминировании ТЦ Платформы, находящейся Транспортный переулке дома 1.

Торговые центры и прилегающие территории осмотрели. Взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружено. Эвакуацию решили не проводить.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сотрудник ГИБДД выхватил у пьяного водителя гранату без чеки и ждал разминирования в Петербурге.