Опять «Галерея»: в центре Петербурга неизвестные сообщили о «минировании»

Опять &#171;Галерея&#187;: в центре Петербурга неизвестные сообщили о &#171;минировании&#187;
Неизвестный "заминировал" "Галерею". Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Неизвестные заявили, якобы торговый центр «Галерея» и «Платформа» заминированы.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 26 декабря на электронную почту УФСБ России по Петербургу пришла информация о заминировании ТЦ Галерея, расположенного на Лиговском проспект дома 30 А.

Через несколько часов пришло еще одно ложное сообщение о заминировании ТЦ Платформы, находящейся Транспортный переулке дома 1.

Торговые центры и прилегающие территории осмотрели. Взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружено. Эвакуацию решили не проводить.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сотрудник ГИБДД выхватил у пьяного водителя гранату без чеки и ждал разминирования в Петербурге.

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