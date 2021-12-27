Экономист предупредил россиян: цены на бензин могут возрасти до 100 рублей за литр

Доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев считает, что в России могут возникнуть условия, при которых цены на бензин превысят все возможные пределы. Эксперт отметил, что главную роль в данном вопросе играет государственное регулирование. Если представители власти снизят контроль по данному направлению, то россиянам предстоит тратить на бензин по сто рублей за один литр. Это приведет к тому, что многие будут вынуждены пересесть на общественный транспорт.

Эксперт считает, что быстрый рост цен на топливо вызван высоким спросом и стремительно растущим уровнем инфляции, сообщает агентство «Прайм».

Белхароев отметил, что ослабление государственного контроля сделает бензин премиум-класса недоступным для многих граждан, поскольку больше всего подорожает именно такое топливо.

Государственное регулирование ценообразования на топливном рынке поможет предотвратить наступление негативного сценария. В данном случае необходимо и участие Центробанка, поскольку валютные интервенции также влияют на стоимость углеводородного сырья.

Ранее новостные порталы сообщали о том, что в июле стоимость бензина марки Аи-95 возросла до рекордного значения: тонна углеводородного топлива стоила 60 176 рублей. На момент проведения международной товарно-сырьевой биржи в Санкт-Петербурге цена на бензин марки Аи-95 достигла небывалого для России значения: почти 60 200 рублей за тонну.

По мнению Белхароева остановить рост цен практически невозможно. За последние три года бензин стабильно дорожает небольшими темпами. Эксперт считает, что такая ситуация существует в стране из-за исчезновения мелких собственников АЗС, которые разорились из-за высокого уровня оптовых цен на углеводородное топливо. Их вытеснили крупные компании, которые имеют возможность диктовать свои условия. Без государственного регулирования компании-гиганты в состоянии обрушить топливный рынок.