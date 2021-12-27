Опасность дефицита витамина D: медики назвали основные симптомы

Недостаток витамина может значительно ухудшить качество жизни. Британские ученые назвали симптомы, по которым можно определить дефицит витамина D в организме.

Чаще всего нехватка данного витамина встречается зимой из-за недостаточного количества солнечного света. В дефицитарном состоянии можно испытывать слабость, болевые ощущения в костях и суставах, быструю утомляемость.

Данные симптомы лишь косвенно указывают на наличие проблемы, поскольку похожие признаки могут быть вызваны другими заболеваниями. Однако в зимний период эксперты советуют прислушаться к своему организму и при появлении похожий симптомов обратиться к врачу для консультации.

Можно точно установить количество вещества в организме, для этого потребуется сделать анализ крови. На его основе врач установит необходимую дозировку витамина D.

Поддерживать нормальный уровень витамина в организме можно самостоятельно. Для этого нужно добавить в свой рацион печень трески, икру, рыбий жир, который в натуральном виде содержится в некоторых породах жирных рыб.

Витамин D жизненно необходим для человеческого организма. Данное вещество регулирует уровень фосфата и кальция в организме. Дефицит витамина D значительно повышает риск смерти от заболеваний сердца и сосудов, вызывает когнитивные нарушения, тяжелые формы астмы у детей. Некоторые специалисты считают, что сбои в организме, вызванные нехваткой витамина D, могут спровоцировать развитие онкологических заболеваний.

Поэтому при обнаружении у себя симптомов, пусть даже косвенно указывающих на недостаток данного вещества, нужно позаботиться о правильном рационе и обратиться к врачу для более точной рекомендации.