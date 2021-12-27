В Петербурге жертвами коронавируса стали еще 60 человек

От коронавируса в Петербурге скончалось еще 60 человек. Фото: pexels

От коронавируса в Петербурге скончалось еще 60 человек. Фото: pexels

Сегодня оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщил, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошли 60 случаев.

Об этом стало известно в понедельник, 27 декабря. Город находится на втором месте среди российских регионов по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Северная столица уступает только Москве. Следом идет Московская область. В Ленинградской области от ковида умерло всего 2 983 пациента с пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19.

В общей сложности за время пандемии коронавирус унес жизни 27 805 жителей Петербурга. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 305 155 человек.

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