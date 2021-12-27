Матвиенко подчеркнула важность стопроцентной вакцинации в России

Матвиенко подчеркнула важность стопроцентной вакцинации в России
Матвиенко подчеркнула важность стопроцентной вакцинации в России. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что в эпидемиологической ситуации россиянам необходимо вакцинироваться на сто процентов.

Обращения председателя направлено преимущественно к тем жителям России, которые еще не прошли курс вакцинации. Об этом сообщают РИА Новости. Прививка, по мнению Матвиенко, поможет защитить не только самих вакцинированных, но и близких.

Я хочу поблагодарить всех тех граждан, которые привились, проявив свою ответственность, и всё-таки обратиться с просьбой к тем, кто ещё этого не сделал: мы должны достичь коллективного иммунитета. Для этого нужна 100% вакцинация наших граждан», — заявила Матвиенко.

На сегодняшний день полный курс вакцинации в Северной столице прошли 2,6 млн человек. В связи с тем, что большинство жителей проявили ответственность и сделали прививку, сразу несколько крупных больниц Петербурга закрыли ковид-отделения и перешли в штатный режим работы.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что необходимо взаимное признание вакцин и их скорейшее распространение по миру, иначе миру не справиться с количеством потерь. В советское время, по мнению президента России, таких проблем с вакцинацией населения не было.

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