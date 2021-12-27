Елизаветинская больница теперь может использовать новый операционный микроскоп

Елизаветинская больница теперь может использовать новый операционный микроскоп. Фото: пресс-служба Комздрава

Елизаветинская больница теперь может использовать новый операционный микроскоп. Фото: пресс-служба Комздрава

В петербургской Елизаветинской больнице ввели в эксплуатацию новый операционный микроскоп.

В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» в петербургскую больницу закупили новое оборудование — операционный микроскоп, который уже готов к работе. Об этом сообщает пресс-служба Комздрава.

Новый микроскоп предназначен для микрохирургических операций в области нейрососудистой и спинальной хирургии. Благодаря новому оборудованию изображение будет более четким, цветопередача более натуральной. Это достигнуто за счет апохроматической оптики и инновационных интраоперационных флуоресцентных модулей.

Благодаря новому операционному микроскопу введено удобное и интуитивно понятное управление, а также повышена эффективность работы хирурга и установлена быстрая настройка системы.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Елизаветинская больница через суд взыскала с компании Brainsystems более 7 млн рублей.