Елизаветинская больница взыскала с Brainsystems более 7 млн

Елизаветинская больница взыскала с Brainsystems более 7 млн. Фото: google.maps

Елизаветинская больница взыскала с Brainsystems более 7 млн. Фото: google.maps

Петербургская Елизаветинская больница через суд взыскала с компании Brainsystems более 7 млн рублей.

На официальной странице медучреждения «Вконтакте» появилась информация, что спустя два года судебных разбирательств, больница отсудила у Brainsystems более 7 млн.

Было установлено, что работы Brainsystems по модернизации медицинской информационной системы «МедСфера» были проведены с существенными нарушениями. В связи с этим Елизаветинская больница была вынуждена перейти на новую информационную систему МИС QMS. При этом сейчас нововведение успешно используется.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти рассмотрел все материалы дела и принял решение о взыскании с организации денежных средств в пользу Елизаветинской больницы.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что судебные приставы Петербурга помогли пожилой петербурженке получить выплату в 232 тысячи рублей от фонда капитального ремонта за залив квартиры.