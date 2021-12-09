Елизаветинская больница взыскала с Brainsystems более 7 млн

Елизаветинская больница взыскала с Brainsystems более 7 млн
Елизаветинская больница взыскала с Brainsystems более 7 млн. Фото: google.maps

Петербургская Елизаветинская больница через суд взыскала с компании Brainsystems более 7 млн рублей.

На официальной странице медучреждения «Вконтакте» появилась информация, что спустя два года судебных разбирательств, больница отсудила у Brainsystems более 7 млн.

Было установлено, что работы Brainsystems по модернизации медицинской информационной системы «МедСфера» были проведены с существенными нарушениями. В связи с этим Елизаветинская больница была вынуждена перейти на новую информационную систему МИС QMS. При этом сейчас нововведение успешно используется.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти рассмотрел все материалы дела и принял решение о взыскании с организации денежных средств в пользу Елизаветинской больницы.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что судебные приставы Петербурга помогли пожилой петербурженке получить выплату в 232 тысячи рублей от фонда капитального ремонта за залив квартиры.

Brainsystems арбитражный суд елизаветинская больница ленобласть новости СПб


 

Новости партнеров
Марии Захаровой не понравилось, что грузинская журналистка задает вопрос на английском
Марии Захаровой не понравилось, что грузинская журналистка задает вопрос на английском
Полуживой профессор Ботанического сада попал в реанимацию после похода в театр
Полуживой профессор Ботанического сада попал в реанимацию после похода в театр
Возле Биржевого моста тонет плавучий ресторан
Возле Биржевого моста тонет плавучий ресторан "Акварель"
Рудинштейн заранее запретил приглашать Ярмольника на свои похороны: «Взял на себя роль плакальщика»
Рудинштейн заранее запретил приглашать Ярмольника на свои похороны: «Взял на себя роль плакальщика»
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Елизаветинская больница взыскала с Brainsystems более 7 млн
Совладельца сети «Рив Гош» обвиняют в мошенничестве на 2,5 млрд рублей
На реконструкцию путепроводной развязки в Кронштадте выделят 3 млрд рублей
В системе ГАТИ отмечено почти 2 300 зданий, которые очищены от снега
Ночью в Ленобласти местами похолодает до -23 градусов
В Василеостровском районе 17 спасателей тушили пожар в «трешке»
«Мегафон» и «Сибур» построят крупнейшую частную LTE-сеть в России
В Петербурге готовится к работе электробус на маршрут №128