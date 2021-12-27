Билл Гейтс спрогнозировал на 2022 год окончание пандемии и блокировку Солнца

Бизнесмен и общественный деятель Билл Гейтс оценил обстановку и дал прогноз на 2022 год. По его мнению, уже в следующем году пандемия коронавируса может закончиться, а также появится много новых явлений.

Например, по мнению бизнесмена, в 2022 году ожидается блокировка Солнца и диагностика болезней на дому. Об этом сообщает РБК.

Билл Гейтс занимается финансированием проекта в области солнечной геоинженерии, который был разработан учеными Гарварда. Их совместное исследование направлено на остановку глобального потепление. В ближайшем будущем исследователи планируют с помощью воздушного шара запустить частицы карбоната кальция в атмосферу и создать в небе рассеянную тучу. Это позволит создать искусственные облака, которые отразят больше солнечного света обратно в космос и снизят парниковый эффект.

Касательно пандемии Билл Гейтс отмечает, что население Земли уже хорошо подготовлено к борьбе с потенциально опасными штаммами коронавируса. В связи с этим пандемия уже скоро закончится.

Отдельно бизнесмен сфокусировался на медицине в домашних условиях. По его мнению, в скором времени каждый человек сможет сдать кровь в ближайшей аптеке и получить консультацию врача на дому с помощью телемедицины. Еще одно наблюдение — это то, что болезнь Альцгеймера смогут диагностировать по уровню белка амилоида в крови уже на ранних стадиях, а после следить за её течением.

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