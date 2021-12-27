В Ленобласти вакцинировалось более 60% взрослого населения

В Ленинградской области более 60% взрослого населения вакцинировалось от коронавируса, однако темпы вакцинации все равно продолжают снижаться.

По словам председателя комитета по здравоохранению региона Сергея Вылегжанина, в Ленобласти 60,3% жителей привиты первым компонентом вакцины, а полностью привиты 56,3%. Об этом сообщает Online47.

Однако, несмотря на положительную новость в преодолении порога в 60%, по словам председателя Комздрава, в сравнении с 1 декабря количество желающих привиться на конец месяца снизилось почти в три раза. Темпы вакцинации недостаточно быстрые. Это приводит к тому, что в Ленобласти ситуация с заболевшими не становится лучше. В регионе каждую неделю госпитализируют 840–850 человек. При этом в больницах находятся более тысячи человек, из которых 33 держатся на ИВЛ.

Кроме того председатель затронул тему Нового года. По его словам, система здравоохранения Ленобласти готова к новогодним праздникам. Так, Скорая, неотложная помощь, коронавирусные подразделения и приемные отделения будут работать все январские каникулы. Рабочие дни поликлиник Ленобласти 3, 5 и 8 января, а прививочные пункты будут принимать посетителей все дни, за исключением 1, 2 и 7 января.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по мнению Валентины Матвиенко, в эпидемиологической ситуации россиянам необходимо вакцинироваться на сто процентов.