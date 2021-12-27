Петербуржцам рассказали о том, как пройдет празднование Нового года в Ленобласти

Петербуржцам рассказали о том, из каких частей состоит празднование Нового года в Ленобласти. Фото: Gazers.SPb.ru/Валентин Егоршин

Петербуржцам рассказали о том, из каких частей состоит празднование Нового года в Ленобласти. Фото: Gazers.SPb.ru/Валентин Егоршин

В Ленинградской области Новый год будут праздновать сразу в несколько этапов. Пройдут праздничные гуляния, ярмарки, концерты, игровые программы, квесты и мероприятия в режиме оффлайн, а также подведены итоги года.

О трех блоках празднования в новогодние дни рассказал председатель комитета по культуре и туризму Ленобласти Евгений Чайковский, отмечает Online47.

В первом блоке будут представлены муниципальные мероприятия. По плану их стоит около 230. Это и выставки, ярмарки, спектакли, концерты, гуляния, игровые программы. Все это будет дозированно проходить в онлайн и оффлайн формате.

Следующий блок — это мероприятия от комитета по культуре и туризму Ленобласти. Например, во Всеволожском районе пройдут квесты, которые проведут во дворах. Также в парке «Песчанка» пройдут очередные гуляния до 300 человек. Мероприятие пройдет с разрешением от Роспотребнадзора.

«Оркестр «Метелица» 30 декабря даёт новогодний концерт «В ожидании чуда». А театр «Комедианты» организует специальные спектакли для жителей Сланцевского, Подпорожского и Лодейнопольского районов в эти праздничные дни», — поделился Чайковский.

Третьим этапом выделяется мероприятие «Ленинградский Новый год — 2022», которое пройдет в эфире телеканала ЛенТВ24. Там 30 декабря в 18:00 подведут итоге года Чистой воды.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что петербуржцы предпочитают встретить Новый год в теплых краях.