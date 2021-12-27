Какие знаки Зодиака могут остаться без денег 28 декабря, а кому повезет

До наступления Нового года остались считанные дни, многие устремили свои надежды на 2022 год, но астрологи сообщают, что и в 2021 году некоторых ждет приятный сюрприз. Речь идет о трех знаках Зодиака, которым 28 декабря будет сопутствовать удача в финансовой сфере. А некоторым нужно подготовиться к грядущим переменам, чтобы избежать неприятностей, которые могут продлиться весь будущий год.

Овны

Для Овнов день не принесет ничего хорошего в финансовых делах — могут возникнуть денежные трудности и разногласия с руководством. Но не стоит отчаиваться и пускать все на самотек, лучшим решением станет сдержанное и корректное поведение. Зато для духовного развития этот день отлично подойдет. Овен сможет увидеть что-то новое в окружающей действительности.

Тельцы

Тельцам не стоит принимать серьезных решений, за ними можно не заметить новых интересных возможностей. Для восстановления потраченных сил в этот день лучше отдохнуть.

Близнецы

Близнецов ждет трудный день на работе. Много сил будут отнимать доносы, сплетни и скандалы коллег. В этот день лучше сохранять нейтралитет и сдерживать эмоции. Возможно придется брать кредит, чтобы покрыть предстоящие траты. Неудачным этот день станет и в личной жизни: возможны обвинения и обиды. Близнецам нужно взять ситуацию под свой контроль и не позволять обстоятельствам портить жизнь.

Раки

Ракам нужно проявить максимальную осторожность, чтобы не остаться без денег. Этот день крайне неудачен для финансовой сферы. Не нужно надрываться в попытках исправить ситуацию, день закончится, и обстоятельства переменятся к лучшему. Ракам 28 декабря лучше посветить своему здоровью. Одиноких представителей знака ждет романтическая встреча.

Львы

Львам 28 декабря лучше воздержаться от сплетен. На работе стоит проявить активность, чтобы не вызвать недовольство начальства. Этот день принесет радость от встреч с семьей и друзьями. Возможны новые приятные знакомства.

Девы

Дев ожидает неоднозначный день. На работе начальник завалит делами, коллеги будут провоцировать на скандал. Сдержанность и самообладание помогут избежать неприятностей. Есть вероятность получить неплохой заработок от сделок, заключенных ранее. Вечером стоит встретиться с друзьями, они помогут расслабиться и хорошо отдохнуть.

Весы

Весам пора вспомнить об отложенных делах, дальнейшее промедление может стать причиной больших неприятностей. Но в этот день не стоит забывать про себя и близких, астрологи советуют оправиться за приятными покупками.

Скорпионы

Скорпионам нужно заняться саморазвитием, новые навыки помогут заслужить повышение. Астрологи советуют обратить внимание на происходящие события, свои переживания лучше открыть близким людям. Вечер стоит провести в семейном кругу, а принятие сложных решений отложить на утро следующего дня.

Стрельцы

Стрельцам нужно больше внимания уделить финансовой сфере, в этот день возможны выгодные предложения. События будут развиваться удачно, если хватит самообладания своевременно пресекать возможные конфликты.

Козероги

Козерогам в этот день лучше воздержаться от едких замечаний и критики, особенно в адрес начальства. Сегодня коллеги не простят праздности и равнодушия к работе. В семейных делах лучше проявить уступчивость, это поможет избежать конфликтов.

Водолеи

Водолеям будет сопутствовать удача в карьере. Они получат возможность проявить свои профессиональные качества и подняться в глазах окружающих. От покупок в этот день лучше отказаться, иначе позже можно обнаружить, что деньги были потрачены зря. Для личной жизни этот день не готовит ничего хорошего, справиться с проблемами помогут родные. Водолеям нужно больше отдыхать, чтобы не навредить здоровью.

Рыбы

Рыбы могут получить повышение на работе и связанные с этим финансовые улучшения. 28 декабря не стоит доверять всем подряд, это может обернуться денежными потерями. Астрологи советуют заняться обустройством дома, чтобы сделать его комфортным для всех обитателей.