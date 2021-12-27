Colliers: за год в Петербурге выкупили более 900 га площадей для жилой застройки

Colliers: за год в Петербурге выкупили более 900 га площадей для жилой застройки
За год в Петербурге выкупили более 900 га площадей для жилой застройки. Фото: pixabay.com

В 2021 года спрос на землю для жилой застройки в Санкт-Петербурге стал самым высоким за все время. За один только год девелоперы выкупили в городе более 900 гектаров площадей.

При таком объеме выкупленных площадей общая сумма инвестиций составила около 1,6 миллиарда долларов. Об этом сообщает «МК.RU» со ссылкой на пресс-службу международной консалтинговой компании Colliers.

По инвестициям показатели, определенно, достигли максимума. Раньше до таких цифр в инвестициях петербургский девелоперский рынок не доходил.

Самыми востребованным стали участки на окраинах Петербурга, где под жилые комплексы было приобретено 685 гектаров площадей. В центре и ближайших районах застройщики купили 215 гектаров площадей. Отмечается, что почти половину от общего объема всех инвестиций составил вклад компаний Setl City, ПИК и «Группа ЛСР».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в новостройках Северной столицы стоимость квадратного метра достигла 198,3 тысячи рублей.

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