В Свердловской области с QR-кодами для кафе и ресторанов решили подождать до 15 января

В Свердловской области с QR-кодами для кафе и ресторанов решили подождать до 15 января. Фото: Gazeta.SPb.ru

В Свердловской области с QR-кодами для кафе и ресторанов решили подождать до 15 января. Фото: Gazeta.SPb.ru

Власти Свердловской области до 15 января отменили QR-коды в кафе и ресторанах.

Посетителям общественного питания Свердловской области не придется показывать QR-коды на воде в заведение до 15 января 2022 года. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев.

Отмечается, что до 15 января также отменяют QR-коды в фитнес-центрах и салонах красоты. Это же правило коснется и заведений в области прачечных и химчисток. Также в детских игровых комнатах родителям не придется предъявлять QR-код.

Отмена посещение общественных мест без QR-кодов произойдет и в Севастополе с 28 декабря.

Ранее gazeta.spb.ru писала, по прогнозам специалистов, отмена QR-кодов произойдет уже весной 2022 года по мере того, как вырастет число вакцинированных россиян. Количество новых случаев заражения коронавирусом постепенно сокращается, при этом продолжает расти число вакцинированных.