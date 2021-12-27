В Петербурге из-за аварии у площади Восстания весь общественный транспорт встал

В вечер понедельника пробка может затянуться, считают пользователи соцсети. Фото: Скрин из группы во "ВКонтакте" "ДТП и ЧП в Петербурге"

В вечер понедельника пробка может затянуться, считают пользователи соцсети. Фото: Скрин из группы во "ВКонтакте" "ДТП и ЧП в Петербурге"

Коллапс вызвало ДТП на повороте с Лиговского к Кузнечному переулку.

Авария с участием двух автомобилей на повороте с Лиговского к Кузнечному переулку стала причиной пробки в сторону Площади Восстании. Об этом сообщает группа «ДТП и ЧП в Петербурге» в соцсети «ВКонтакте». Авария произошла в районе 18:45 часов вечером понедельника 27 декабря.

Весь общественный транспорт встал, — сообщает очевидец с фото- и видеоотчетом происходящего.

«Я, конечно, не эксперт, но разве не выгодней договориться и уехать? Виновнику же выставят огромный счет за простой общественного транспорта», — задается вопросом один из пользователей соцсети. «Постоянно «прут» на потухшую стрелку и считают, что их должны пропустить на Лиговке и пешики (пешеходы) на Кузнечном», — выражает свое недовольство подписчик группы.

С ним согласны другие, можно сфотографировать ДТП и встать на Кузнечном и Лиговке, не мешая проезду общественного транспорта и других автомашин, уверены другие.

«Сфоткали и европротокол», — констатируется под постом.

Тем более, в вечер понедельника все это может затянуться, подхватывает пользовательница сети.

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