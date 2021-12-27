Трамвайное движение по набережной Карповки закрывается до июля

Трамвайное движение по набережной Карповки закрывается с 28 декабря 2021 года по июль 2022. Фото: пресс-служба Комитета по транспорту

Трамвайное движение по набережной Карповки закрывается с 28 декабря 2021 года по июль 2022. Фото: пресс-служба Комитета по транспорту

Движение трамваев по набережной реки Карповки закрывается в связи с ремонтными работами с 28 декабря 2021 года по 14 июля 2022 года.

До середины июля жители и гости Петербурга не смогут воспользоваться трамвайными маршрутами на набережной реки Карповки. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

По обновленным данным, трамвай № 40 будет следовать от конечной станции «Тихорецкий проспект» по действующей трассе до Сердобольской улицы, далее по Большому Сампсониевскому проспекту, 1-му Муринскому проспекту, Лесному проспекту, Гренадерской улице (обратно: по Гренадерской улице, Большому Сампсониевскому проспекту, улице Смолячкова, Лесному проспекту), Гренадерскому мосту, улице Чапаева, Большой Монетной улице, улице Котовского и по действующей трассе до конечной станции «улице Кораблестроителей».

Водителям необходимо заранее выбирать свой маршрут и планировать поездки вплоть до середины следующего 2022 года.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на проспекте Стачек в Петербурге ограничено движение трамвая №52 с 24 по 31 декабря.