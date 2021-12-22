На проспекте Стачек в Петербурге закроется движение трамвая №52 с 24 по 31 декабря

На проспекте Стачек в Петербурге закроется движение трамвая №52 с 24 по31 декабря. Фото: пресс-служба Комитета по транспорту

На проспекте Стачек в Петербурге закроется движение трамвая №52 с 24 по31 декабря. Фото: пресс-служба Комитета по транспорту

В связи с ремонтом изношенных трамвайных путей на проспекте Стачек в Петербурге будет ограничено движение трамвая №52 с 24 по 31 декабря.

В рамках программы модернизации инфраструктуры городского электротранспорта на проспекте Стачек проведут ремонтные работы, об этом сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

На время ограничения движения 52 трамвая с 24 по 31 декабря будет введен временный троллейбусный маршрут № 12 по трассе «Комсомольская площадь — Авангардная улица». Интервал движения транспорта составит от 10 до 12 минут. Также на маршрут №48 будут выведены дополнительные троллейбусы.

Чтобы проехать в Сосновую поляну, петербуржцам лучше всего пользоваться автобусами маршрута №130 от станций метро «Ленинский проспект» и «Проспект Ветеранов», отмечают в пресс-службе.

В объезд ремонтируемого участка также будут следовать трамваи маршрута №36. Они будут курсировать по улице Маршала Казакова и улице Десантников.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Адмиралтейском районе Петербурга трамвай № 16 временно изменил свой маршрут в связи с ремонтными работами водопровода на Лермонтовском проспекте.