Трамвай № 16 изменил свой маршрут в Петербурге

В Адмиралтейском районе Петербурга трамвай № 16 временно изменил свой маршрут.

Об этом сообщает Комитет по транспорту Северной столицы во вторник, 21 декабря.

Трасса трамвайного маршрута № 16 будет до поры до времени изменена в связи с аварийными работами. Ремонт необходим водопроводу на Лермонтовском проспекте.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Северной столице Парфеновскую улицу продлят до Ташкентской улицы на 665 метров. Реализация нового проекта начнется в следующем году.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что на Ленинском проспекте завершили ремонтировать трубопровод. Проведение работ осуществлялось с опережением сроков, которые были поставлены изначально, поэтому удалось закончить 18 декабря вечером.