Трамвай № 16 изменил свой маршрут в Петербурге

Трамвай № 16 изменил свой маршрут в Петербурге
В Петербурге изменится движение трамвая №16. Фото: "Транспорт Петербурга. Организатор перевозок"

В Адмиралтейском районе Петербурга трамвай № 16 временно изменил свой маршрут.

Об этом сообщает Комитет по транспорту Северной столицы во вторник, 21 декабря.

Трасса трамвайного маршрута № 16 будет до поры до времени изменена в связи с аварийными работами. Ремонт необходим водопроводу на Лермонтовском проспекте.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Северной столице Парфеновскую улицу продлят до Ташкентской улицы на 665 метров. Реализация нового проекта начнется в следующем году.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что на Ленинском проспекте завершили ремонтировать трубопровод. Проведение работ осуществлялось с опережением сроков, которые были поставлены изначально, поэтому удалось закончить 18 декабря вечером.

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