На Ленинском проспекте завершили ремонтировать трубопровод

Ремонт трубопровода на Ленинском проспекте, 79 завершился в субботу, 18 декабря, около 22 часов.

Проведение работ на Ленинском проспекте осуществлено с опережением сроков, которые были поставлены изначально, поэтому удалось закончить 18 декабря вечером. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». В зоне аварии находились 12 зданий на Ленинском, Кузнецова и Маршала Захарова, 10 из них жилые.

«Проведена необходимая диагностика и подключен новый участок. Система отопления переведена в штатный режим», — отмечают в пресс-службе.

В «Теплосети» заявили, что в случае, если горячая вода до сих пор не вернулась в дома, следует обратиться в управляющую компанию для настройки внутридомовых систем. Также поступило напоминание, что места парения или вытекания горячей воды надо обходить.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» закончила ремонтировать трубу с горячей водой на улице Маршала Захарова 5 декабря.