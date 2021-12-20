В Северной столице Парфеновскую улицу продлят до Ташкентской

Реализация нового проекта начнется в следующем году.

В пресс-службе администрации Петербурга отметили, что проект планировки территории уже успели утвердить. Исполнять его начнут в 2022 году.

Таким образом в городе на Неве Парфеновская улица будет продлена до Ташкентской на 665 метров.

Известно, что с запада граница проектирования граничит с будущим жилым комплексом, а с востока – с общественно-деловой застройкой, с южной же стороны располагаются бизнес-центры и склады.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в 2022 году в Петербурге начнется ремонт в 81 медучреждении, оказывающем жителям города первичную медико-санитарную помощь. В комитете по здравоохранению сообщили, что ремонтные работы будут проводить без приостановки работы поликлиник: на ремонт будут закрываться отдельные этажи или кабинеты.