Более 80 поликлиник Петербурга дождутся ремонта в следующем году

В 2022 году в Петербурге начнется ремонт в 81 медучреждении, оказывающем жителям города первичную медико-санитарную помощь.

В комитете по здравоохранению сообщили, что ремонтные работы будут проводить без приостановки работы поликлиник: на ремонт будут закрываться отдельные этажи или кабинеты.

Ремонтировать медучреждения будут по программе «Модернизация первичного звена Санкт-Петербурга на 2021-2025 годы». В этом году работы начались на 78 объектах, примерно треть из них уже сданы.

Согласно плану, в 2022 году ремонт начнется на 81 объекте, в 2023 году — на 74 объектах, в 2024 году — на 59, в 2025 году — на 11.

Общий объем финансирования составит 5,8 миллиарда рублей. Средства выделят из федерального и городского бюджетов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что капремонт крыш в центре Петербурга, о готовности которого отчитался Смольный, все еще не закончили.