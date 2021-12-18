Капремонт крыш в центре Петербурга, о готовности которого отчитался Смольный, все еще не закончили

Капремонт крыш в центре Петербурга, о готовности которого отчитался Смольный, все еще не закончили
Дырявые крыши так и не дождались капремонта. Фото: Федор Грудин

В Центральном районе Петербурга продолжается капитальный ремонт кровель нескольких зданий, хотя власти уже отчитались о выполненных работах.

Об этом депутат округа Правобережный Федор Грудин сообщил в группе «Центральный район за комфортную среду обитания» во «ВКонтакте».

О провале программы капремонта по многим адресам в центре города петербуржцы сообщали еще месяц назад. В жилищном комитете же заявили, что все работы на 68 объектах полностью завершены.

Депутат привел в пример случай на 10-й Советской улице, 21. Во дворе дома устроили бардак из стройматериалов, работы по ремонту продолжаются по сей день. Судя по всему на крышу планируют затаскивать керамзит, а на фасад устанавливать водосточные трубы.

Стройматериалы во дворе дома на 10-й Советской. Фото: Федор Грудин
Стройматериалы во дворе дома на 10-й Советской. Фото: Федор Грудин

Жители города в комментариях отмечают, что ремонт все еще идет на Невском проспекте, 146, Кавалергардской, 21, Садовой, 32 и по другим адресам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пиарщики Смольного отчитались о готовом ремонте дырявых крыш в Петербурге до завершения работ.

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