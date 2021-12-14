Пиарщики Смольного отчитались о готовом ремонте дырявых крыш в Петербурге до завершения работ

Как минимум 12 зданий ремонта так и не дождались. Фото: телеграм-канал Федора Грудина

Как минимум 12 зданий ремонта так и не дождались. Фото: телеграм-канал Федора Грудина

На прошлой неделе пресс-служба Смольного отчиталась о решении проблем с дырявыми крышами, которые по факту так и не отремонтировали.

Об этом сообщил депутат округа Правобережный Федор Грудин. Он написал в своем телеграм-канале, что по некоторым адресам коммунальщики все же успели подлатать крыши, но как минимум 12 зданий ремонта так и не дождались. В жилищном комитете же заявили, что все работы на 68 объектах полностью завершены.

«Можно только аплодировать такой стремительной реакции воинов пера и клавиатуры», — отметил депутат.

По словам Грудина, сегодня он вместе с активистами подаст жалобы в соответствующие инстанции.

Он также предложил губернатору перекинуть пиарщиков, которые решают проблемы ЖКХ быстрее самих коммунальщиков, непосредственно на починку крыш, уборку снега и ликвидацию прорывов труб с горячей водой.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пенсионерка отсудила у фонда капремонта Петербурга более 230 тысяч рублей за залив квартиры.