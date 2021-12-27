Комитет по социальной политике Петербурга возглавила Елена Фидрикова

Комитет по социальной политике Петербурга возглавила Елена Фидрикова
Елена Фидрикова возглавила комитет по соцполитике. Фото: Смольный

Новым председателем петербургского комитета по социальной политике назначили Елену Фидрикову.

Об этом сообщили в городском правительстве. Распоряжение о назначении Фидриковой на пост главы комитета по соцполитике было подписано сегодня, 27 декабря.

Фидрикова до назначения на пост главы ведомства была временно исполняющим обязанности председателя этого комитета.

Ранее она работала начальником отдела образования Выборгского района Петербурга, с 2009 года замещала главу администрации Выборгского района. В феврале 2014 года получила должность зампреда комитета по соцполитике. Курирует вопросы семейной и демографической политики, опеки и попечительства.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Федор Болтин назначен председателем Комитета по культуре Петербурга.

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