Федор Болтин назначен председателем Комитета по культуре Петербурга

Федор Болтин назначен председателем Комитета по культуре Петербурга
Ранее Болтин был заместителем председателя Комитета по культуре Константина Сухенко. Фото: Сайт Смольного.

В Смольном Болтин работает около 15 лет, 7 из них курировал культурную сферу города.

Федора Болтина назначили председателем Комитета по культуре Северной столицы, сообщает вице-губернатор Борис Пиотровский в своем Telegram-канале.

Пиотровский отмечает, что «Федор — коренной петербуржец», который трудится в сфере культурной жизни города около 15 лет. Отметим, ранее Болтин был заместителем председателя Комитета по культуре Константина Сухенко.

Он занял эту должность с 2014 года, в его обязанности входили организация городских мероприятий, руководство отдела культурно-исторического наследия.

Ранее Gazeta.Spb.ru писала, какие программы, концерты, ярмарки и другие мероприятия можно посетить жители и гости Северной столицы и области во время новогодних каникул. Некоторые из запланированных мероприятий будут проводится в онлайн-формате, а другие в очной форме.

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