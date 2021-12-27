Федор Болтин назначен председателем Комитета по культуре Петербурга

В Смольном Болтин работает около 15 лет, 7 из них курировал культурную сферу города.

Федора Болтина назначили председателем Комитета по культуре Северной столицы, сообщает вице-губернатор Борис Пиотровский в своем Telegram-канале.

Пиотровский отмечает, что «Федор — коренной петербуржец», который трудится в сфере культурной жизни города около 15 лет. Отметим, ранее Болтин был заместителем председателя Комитета по культуре Константина Сухенко.

Он занял эту должность с 2014 года, в его обязанности входили организация городских мероприятий, руководство отдела культурно-исторического наследия.

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