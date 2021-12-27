В Петербурге столбы «атакуют» автомобили

Фото: Скрин из группы «ДТП и ЧП в Петербурге» в соцсети «ВКонтакте»

Фото: Скрин из группы «ДТП и ЧП в Петербурге» в соцсети «ВКонтакте»

Три столба «напали» на водителей за сегодня в Петербурге на Купчиской улице, Полюстровском проспекте и Народного ополчения.

В три столба врезались водители автомобилей сегодня, 27 декабря, в Петербурге, сообщает группа «ДТП и ЧП в Петербурге» в соцсети «ВКонтакте».

На Купчинской улице Renault Logan врезался в столб, задев Volkswagen. Еще один инцидент со столбом с участием Ford произошел напротив Морского колледжа на проспекте Народного Ополчения. Аналогичная история произошла на Полюстровском проспекте с Kia. Подписчики группы шутят и рекомендуют сегодня держаться подальше от столбов.

«Третий уже напал на автолюбителя за сутки», — говорится в одном из комментариев. Другой хвалит водителя за «атаку»: «Правильно сделал. Понаставят своих столбов — не пройти, не проехать». «Лучшая защита – нападение», — с пониманием заявил третий пользователь. «Да какой это уже столб за сегодня? Остановитесь. На завтра хотя бы оставьте».

Его успокаивают, что на завтра еще много столбов, которые «перебегают дорогу в неположенном месте» и «бросаются под колеса», останется. В истории с Ford на проспекте Народного Ополчения появилось видео, где виден настоящий виновник произошедшего. Во всех трех ДТП обошлись без жертв, информации пока об этом не поступало.

Ранее Gazeta.Spb.ru писала, авария на Лиговском проспекте вызвала автомобильный коллапс.