Таксист избил главу муниципалитета в Купчино из-за замечания

Таксист избил главу муниципалитета в Купчино из-за замечания
Диагноз ему еще не поставили, но возможно речь идет о переломе носа. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Неизвестный таксист напал на главу муниципального образования №72 Павла Швеца, который сделал ему замечание из-за парковки в неположенном месте.

Инцидент произошел на Софийской улице. Пострадавший рассказал в беседе с 78.ru, что сделал замечание таксисту, который припарковался на газоне, несмотря на бетонные блоки, которыми была перекрыта территория. Таксист на этом газоне застрял и попытался объехать по пешеходным дорожкам. Швец все это дело сфотографировал, и тогда водитель решил на него напасть. Таксист ударил петербуржца в нос, после чего его оттащил случайный прохожий.

Глава муниципалитета вызвал полицию и обратился за медицинской помощью. Диагноз ему еще не поставили, но возможно речь идет о переломе носа.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что от взрыва петард в Петербурге пострадало 3 человека.

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