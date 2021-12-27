От взрыва петард в Петербурге пострадало 3 человека

В Северной столице еще до Нового года уже три человека пострадали от взрыва петард.

На прошлой неделе от взрыва петард в Санкт-Петербурге пострадало трое взрослых людей. Об этом сообщает Комздрав со ссылкой на данные Городской станции скорой медицинской помощи.

До тяжелых травм от взрыва петард не дошло. Отмечается, что одному пострадавшему помощь была оказана на месте, а еще двоих доставили в больницы с травмами средней тяжести.

Причины, почему трое взрослых людей получили травмы от петард не указываются. Также неизвестно, были ли эти петарды праздничными.

Необходимо помнить правила эксплуатации огней, хлопушек, фейерверков и петард, чтобы в дальнейшем не получить серьезные травмы.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по мнению экспертов, новогодние бенгальские огни, петарды и фейерверки могут представлять опасность для человека. В составе красочных огней содержатся токсичные вещества, которые способны привести к негативным последствиям для здоровья.