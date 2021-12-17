Эксперты обнаружили в фейерверках токсичные вещества и предупредили граждан об опасности

Традиционные новогодние бенгальские огни, петарды и фейерверки могут быть совершенно не безопасными для человека. В составе красочных огней содержатся токсичные вещества, которые способны привести к негативным последствиям для здоровья.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» доктор химических наук, профессор Дмитрий Мустафин отметил, что новогодние огни могут нести смертельную опасность. Содержащиеся в петардах и фейерверках вещества, по мнению эксперта, могут привести к развитию онкологию. Мустафин сравнивает эффект от фейерверков с крупным лесным пожаром по уровню вреда.

Химические вещества добавляются в фейерверки для окрашивания огоньков. Например, чтобы искры стали голубыми, их красят соединениями меди, которые могут спровоцировать развитие рака. Для зеленого окраса используют нитрат бария, который негативно сказывается на дыхательной системы.

Специалист утверждает, что бенгальские огни нужно использовать на открытой местности, так как в их состав входит алюминий, который медленно выводится из организма. Он может привести к нервным срывам и раздражению кишечника.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что каждая хлопушка, бенгальские свечи, небольшие петарды и салютные батареи, выпущенные российским производителем, в этом году могут стоить от 600 до 2500 рублей.