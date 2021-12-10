Влетит в копеечку: сколько петербуржцам придется выложить за новогодний салют

Влетит в копеечку: сколько петербуржцам придется выложить за новогодний салют
Пиротехника выросла в цене. Фото: pixabay

Цены на пиротехнику выросли. Парадоксально, но товары китайских производителей могут стоить дороже отечественных.

Об этом сообщает 78.ru 10 декабря.

Согласно проведенным подсчетам, каждая хлопушка, бенгальские свечи, небольшие петарды и салютные батареи, выпущенные российским производителем, в этом году могут стоить от 600 до 2500 рублей. Цена возросла примерно на 10-15%.

Выяснилось, что у китайских производителей, по мнению экспертов Ozozon, стоимость товаров возросла примерно на 30% из-за новых правил, введенных в стране. Так, местные фабрики обязали обновлять лицензию раз в три года. Это значит, что фабрика должна вложить сотни тысяч долларов в новые постройки и ремонты помещений.

По данным интернет-магазина Feerverkin, на 80-100% поднялась стоимость пиротехники в категории 8000 рублей и выше, а товары стоимостью до 2000 рублей подорожали на 30-50%. Средний чек на пиротехнику остаётся в пределах 1200 рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что елка на Дворцовой будет одета в 5 тысяч метров гирлянд.

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