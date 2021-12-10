Влетит в копеечку: сколько петербуржцам придется выложить за новогодний салют

Цены на пиротехнику выросли. Парадоксально, но товары китайских производителей могут стоить дороже отечественных.

Об этом сообщает 78.ru 10 декабря.

Согласно проведенным подсчетам, каждая хлопушка, бенгальские свечи, небольшие петарды и салютные батареи, выпущенные российским производителем, в этом году могут стоить от 600 до 2500 рублей. Цена возросла примерно на 10-15%.

Выяснилось, что у китайских производителей, по мнению экспертов Ozozon, стоимость товаров возросла примерно на 30% из-за новых правил, введенных в стране. Так, местные фабрики обязали обновлять лицензию раз в три года. Это значит, что фабрика должна вложить сотни тысяч долларов в новые постройки и ремонты помещений.

По данным интернет-магазина Feerverkin, на 80-100% поднялась стоимость пиротехники в категории 8000 рублей и выше, а товары стоимостью до 2000 рублей подорожали на 30-50%. Средний чек на пиротехнику остаётся в пределах 1200 рублей.

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