Доллар по 120 рублей: возможный сценарий развития кризиса от «Сбербанка»

Доллар по 120 рублей: возможный сценарий развития кризиса от &#171;Сбербанка&#187;
Самый худший сценарий предполагает падения курса рубля до 100 рублей за доллар. Фото: Pixabay

Кредитная организация «Сбербанк» представила возможные сценарии развития экономического кризиса в России.

Самый худший сценарий предполагает падения курса рубля до 100 рублей за доллар. Это может привести чуть ли не к двукратному росту цен на услуги и товары во всех сферах, из-за чего они станут менее доступными для россиян.

В случае, если Центробанк не станет поддерживать российскую валюту посредством денежных вливаний на валютный рынок, то доллар может подорожать и вовсе до 120 рублей. И это окажется еще более неприятным потрясением для россиян.

Однако, как отмечают в «Сбербанке», подобное развитие ситуации является маловероятным, но даже если все сложится именно так, то банк все равно продолжит выполнять все обязательства перед клиентами.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Центробанк решил избавиться от Сбербанка: чем это обернется для россиян.

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