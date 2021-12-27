Налоговой могут дать право оперативно блокировать имущество юрлиц и ИП

Запрет может накладываться на недвижимость, транспорт, ценные бумаги, а также на предметы дизайна служебных помещений. Фото: Кремль

Запрет может накладываться на недвижимость, транспорт, ценные бумаги, а также на предметы дизайна служебных помещений. Фото: Кремль

Правительство РФ разработало законопроект о праве ФНС оперативно блокировать имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Документ внесен на рассмотрение в Госдуму.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что Россия, в отличие от иных кредиторов, в случае уклонения плательщика от уплаты налогов, сборов и страховых взносов не может заблаговременно обеспечить исполнение соответствующих требований.

Как пояснили в правительстве, на установление оснований для проведения налоговых проверок и закрепления их результатов требуется много времени. Это может привести к сокрытию или обременению имущества правами третьих лиц.

Законопроектом предлагается наделить органы ФНС правом накладывать обеспечение после составления акта камеральной проверки или вынесения решения о выездной проверке. Запрет может накладываться на недвижимость, транспорт, ценные бумаги, а также на предметы дизайна служебных помещений.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Госдуму внесли законопроект по проверке ФСБ и МВД тех, кто хочет получить оружие.