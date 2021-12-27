Налоговой могут дать право оперативно блокировать имущество юрлиц и ИП

Налоговой могут дать право оперативно блокировать имущество юрлиц и ИП
Запрет может накладываться на недвижимость, транспорт, ценные бумаги, а также на предметы дизайна служебных помещений. Фото: Кремль

Правительство РФ разработало законопроект о праве ФНС оперативно блокировать имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Документ внесен на рассмотрение в Госдуму.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что Россия, в отличие от иных кредиторов, в случае уклонения плательщика от уплаты налогов, сборов и страховых взносов не может заблаговременно обеспечить исполнение соответствующих требований.

Как пояснили в правительстве, на установление оснований для проведения налоговых проверок и закрепления их результатов требуется много времени. Это может привести к сокрытию или обременению имущества правами третьих лиц.

Законопроектом предлагается наделить органы ФНС правом накладывать обеспечение после составления акта камеральной проверки или вынесения решения о выездной проверке. Запрет может накладываться на недвижимость, транспорт, ценные бумаги, а также на предметы дизайна служебных помещений.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Госдуму внесли законопроект по проверке ФСБ и МВД тех, кто хочет получить оружие.

арест имущества Госдума законопроект налоговая фнс


 

Новости партнеров
Праздничный стол: 5 лучших идей для горячих блюд на Новый год
Праздничный стол: 5 лучших идей для горячих блюд на Новый год
В доме Алисы Фрейндлих на Рубинштейна могут открыть стриптиз-бар
В доме Алисы Фрейндлих на Рубинштейна могут открыть стриптиз-бар
Россиянка назвала путешествие до Петербурга в двухэтажном вагоне каторгой
Россиянка назвала путешествие до Петербурга в двухэтажном вагоне каторгой
Плакат
Плакат "Спасите Петербург!" заметили на пресс-конференции Владимира Путина
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Налоговой могут дать право оперативно блокировать имущество юрлиц и ИП
У россиян могут сгореть 3 тыс. рублей на карте до 1 января
Депутат Миронов: пенсионерам нужно выплачивать по 35 тысяч рублей
Россияне могут пополнять карты Сбербанка через «Связной» до 100 тыс. рублей
Новая Конституция Белоруссии: безъядерный статус страны и пожизненная ...
Доллар по 120 рублей: возможный сценарий развития кризиса от ...
Таксист избил главу муниципалитета в Купчино из-за замечания
В Петербурге столбы «атакуют» автомобили