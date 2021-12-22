В Госдуму внесли законопроект по проверке ФСБ и МВД тех, кто хочет получить оружие

В Госдуму внесли законопроект по проверке ФСБ и МВД тех, кто хочет получить оружие
В Госдуму внесли законопроект по проверке ФСБ и МВД тех, кто хочет получить оружие. Фото: Pixabay

В Государственную думу внесли законопроект, согласно которому необходимо прежде, чем получить оружие, пройти проверку в ФСБ и МВД.

Целью подобных проверок является обнаружение тех, кто может быть потенциально причастен к организованной преступности. Об этом в Telegram-канале сообщил депутат Александр Хинштейн.

Проверка в МВД и ФСБ будет проводиться в рамках законодательства об оперативно-розыскной деятельности. В случе, если будет установлено возможность применения оружия в противоправных целях, данные об этом будут переданы в Росгвардию. В таком случае может быть отказано в выдаче разрешения на один год.

Также Хинштейн заявил, что подобные проверки могут проводиться и в отношении лиц, которые уже владеют оружием. Однако законность отказа в приобретении оружия может быть оспорена в суде или прокуратуре.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что ЗакС вновь отказался рассматривать поправки фракции «Яблоко» в федеральный законопроект об иноагентах.

Александр Хинштейн мвд оружие Россия фсб


 

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