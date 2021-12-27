В Пулково в понедельник вечером задержали шесть рейсов

В Пулково в понедельник вечером задержали шесть рейсов
В Пулково задерживаются рейсы. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Сегодня вечером, 27 декабря, в петербургском аэропорту Пулково с вылетом задерживаются шесть самолетов.

Дополнительное время придется ждать пассажирам, купившим билеты на самолеты до Москвы, Архангельска, Мурманска, Новосибирск. Об этом сообщается на сайте Пулково.

Первым задерживается рейс до Москвы. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 19:05, однако время вылета сдвинули до 22:15. Далее с опозданием вылетит другой рейс до столицы. Вылет перенесли с 21:40 на 0:40.

Также задерживают рейс до Архангельска. Самолет должен был улететь в 22:15, но по факту ждать придется до 22:45. Вылет рейса до Мурманска перенесли с 22:45 на 0:10.

Рейс до Новосибирска задержали с 22:45 до 0:40. Еще один самолет в Москву улетит не в 22:55, а в 23:25.

Причины задержек не указываются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в 2023 году начнется реконструкция терминала в Пулково.

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