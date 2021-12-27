Глава ЦБ Набиуллина прогнозирует, инфляция в этом году составит чуть больше 8%

Рост инфляции стал результатом пандемии из-за ковида, что соответствует мировым тенденциям, сообщила глава ЦБ. Фото: Пресс-служба Банка России

Рост инфляции стал результатом пандемии из-за ковида, что соответствует мировым тенденциям, сообщила глава ЦБ. Фото: Пресс-служба Банка России

По словам Эльвиры Набиуллиной, это больше, чем планировалось, целью ЦБ был рост в районе 4%.

Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу «Россия 1» заявила о росте инфляции в 2021 год на 8%, что больше запланированных 4%, сообщает Interfax.

«Это много», — отмела глава Центробанка.

По ее мнению, рост инфляции стал результатом пандемии из-за ковида, что соответствует мировым тенденциям. Подобный рост наблюдает в США и Европе.

В начале пандемийного периода спрос резко снизился, так как население испытывало неуверенность, но со временем спрос восстановился, а предложение не успевало.

Напомним, базовый прогноз ЦБ в октябре давал прогноз инфляции в текущем году на уровне 7,4-7,9%, но оказался немного выше.

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