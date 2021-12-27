Жители Приморья после посещения магазина в Петербурге поняли, почему люди покидают регион

Во Владивостоке помидоры могут оправдать свое название "золотых яблок", ведь их цена достигает 450 рублей за 1 кг. Фото: Pixabay

Во Владивостоке помидоры могут оправдать свое название "золотых яблок", ведь их цена достигает 450 рублей за 1 кг. Фото: Pixabay

Людей привело в шок сравнение цен на продукты в Северной столице и во Владивостоке.

Приморцы сравнили цены на продукты Петербурге и Владивостоке и обомлели, информирует Primpress. По их словам, разница в цене в краевой столице и пригородах оказалась выше в два раза, чем в Северной.

Так, в комментарии интернет-страницы blog_vladivostok подписчики сообщили, что огурцы в Петербурге стоят от 130 до 170 рублей за кг, а в крае по 270.

«Их что, через Москву везут?» — удивляется пользователь.

Такая же история с ценами на овощи в Москве, там цены на помидоры ниже ровно в два раза, чем во Владивостоке, где они могут стоить до 450 рублей за 1 кг.

«Свинина лопатка заморозка в «Реми» сегодня брал, 345 за кг», — сетует приморец, а огурцы в столице и вовсе по сотне рублей за кг пишет другой комментатор.

Поэтому население Приморского края уезжает на ПМЖ в другие регионы, считают жители края.

Ранее Gazeta.Spb.ru писала, в ЦБ заявили, что инфляции этого года превзошла ожидаемую в два раза и составила чуть больше 8%.