В Ленобласти мужчина с макетом гранатомета напугал посетителей магазина

Мужчину с макетом гранатомета задержали. Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

Мужчину с макетом гранатомета задержали. Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

В Приозерском районе Ленинградской области росгвардейцы задержали мужчину, который зашел в магазин с макетом гранатомета в руках и напугал окружающих.

Об этом сообщили в главке Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. Инцидент произошел в понедельник в Приозерском районе. Очевидцы сообщили правоохранителям, что видели в магазине в Приозерске мужчину, который ходил с подозрительным предметом, похожим на гранатомет, а после уехал.

Автомобиль гражданина нашли по приметам и остановили в 18:30. На место выезжала следственно-оперативная группа. Оказалось, что подозрительным предметом был макет гранатомета, его нашли в салоне машины.

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