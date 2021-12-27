Сбербанк восстановил работу онлайн-сервисов после сбоя

Сбербанк восстановил работу онлайн-сервисов после сбоя
Сбербанк восстановил работу сервисов после сбоя. Фото: Сбербанк

Кредитная организация Сбербанк сообщила о восстановлении работы всех сервисов после сбоя.

В пресс-службе банка заявили, что некоторые клиенты могли столкнуться с проблемами при использовании приложения Сбербанка. К настоящему моменту все затруднения устранены, абсолютно все сервисы работают в штатном режиме. Клиентам также принесли извинения за доставленные неудобства, передает ТАСС.

Сбой в работе приложения Сбербанка произошел в понедельник вечером. Сервис Downdetector зафиксировал более 760 отчетов о сбоях. Почти половина (48%) пользователей жаловалась на сбои в работе мобильного банкинга, 23% сообщили о проблемах со входом в приложение, 30% столкнулись с проблемами в работе онлайн-банкинга.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в работе «ВКонтакте» зафиксирован сбой.

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