Сбербанк восстановил работу онлайн-сервисов после сбоя

Кредитная организация Сбербанк сообщила о восстановлении работы всех сервисов после сбоя.

В пресс-службе банка заявили, что некоторые клиенты могли столкнуться с проблемами при использовании приложения Сбербанка. К настоящему моменту все затруднения устранены, абсолютно все сервисы работают в штатном режиме. Клиентам также принесли извинения за доставленные неудобства, передает ТАСС.

Сбой в работе приложения Сбербанка произошел в понедельник вечером. Сервис Downdetector зафиксировал более 760 отчетов о сбоях. Почти половина (48%) пользователей жаловалась на сбои в работе мобильного банкинга, 23% сообщили о проблемах со входом в приложение, 30% столкнулись с проблемами в работе онлайн-банкинга.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в работе «ВКонтакте» зафиксирован сбой.